وزير الصحة يكشف سبب وجود بقع سوداء في جرعات من لقاح “فايزر… الكواتشو !!!

2021-10-28 / 10:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الأجتماعية، إن ظهور بقع سوداء داخل قارورات اللقاح هم بالأساس ثلاثة مراكز للتلقيح بالمملكة واصفا الخادث بالمتوقع.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية مشتركة بجانب الناطق الرسمي للحكومة، ، أن الأمر يتعلق فقط بلقاح فايزر.

وقال مفسرا أن مراحل إعداد قارورة التلقيح الخاص بفايزر يمر من مرحلة تخفيف اللقاح قبل نقله بالحقنة ، موحضا أن المادة المطاطية السوداء “الكاوتشو” الموجودة بالحقن تفتت داخل القارورات، مما تسبب في ظهور البقع السوداء داخل قوارير اللقاح

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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