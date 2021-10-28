أشرف حكيمي

رابطة الدوري الفرنسي تعاقب حكيمي بالإيقاف لمباراة واحدة

2021-10-28 / 12:03 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

عاقبت اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بالإيقاف التام لمباراة واحدة، وأخرى مع وقف التنفيذ.

وجاء إيقاف المدافع الدولي المغربي على خلفية حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد مارسيليا، في كلاسيكو “الليغ 1″، الأحد الماضي.

وتعرض حكيمي للطرد، للمرة الأولى في مسيرته، في الدقيقة 57، بعدما ارتكب خطأ في حق مهاجم مارسيليا، التركي جنكيز أوندر، عندما كان الأخير منفردا بالمرمى الباريسي.

وسيغيب حكيمي بالتالي عن مباراة سان جيرمان ضد ليل، المقررة غدا الجمعة لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا .. برشلونة يقيل مدربه كومان

رسميا .. برشلونة يقيل مدربه كومان

2021-10-27 / 11:32 مساءً
Photo of رسميا.. انتخاب أنيس محفوظ رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

رسميا.. انتخاب أنيس محفوظ رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

2021-10-27 / 11:22 مساءً
Photo of أقسى خسارة من نصف قرن.. مونشنغلادباخ “يذل” بايرن ميونيخ

أقسى خسارة من نصف قرن.. مونشنغلادباخ “يذل” بايرن ميونيخ

2021-10-27 / 10:50 مساءً
Photo of بعد إهدار ركلة جزاء.. برشلونة يسقط مجددا

بعد إهدار ركلة جزاء.. برشلونة يسقط مجددا

2021-10-27 / 9:43 مساءً
Photo of مجهودات مغربية كبيرة لإقناع محمد عليشو بحمل قميص المنتخب

مجهودات مغربية كبيرة لإقناع محمد عليشو بحمل قميص المنتخب

2021-10-26 / 5:28 مساءً
Photo of هذه نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

هذه نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

2021-10-26 / 2:57 مساءً
Photo of “الكاف” يحدد موعد سحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

“الكاف” يحدد موعد سحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

2021-10-26 / 10:16 صباحًا
Photo of كأس الكاف.. نهضة بركان يتأهل للدور المقبل على حساب اتحاد بن قران النتوسي

كأس الكاف.. نهضة بركان يتأهل للدور المقبل على حساب…

2021-10-24 / 9:54 مساءً
Photo of مولودية طرفاية تفوز على نادي العيون بهدفين مقابل لاشئ

مولودية طرفاية تفوز على نادي العيون بهدفين مقابل لاشئ

2021-10-24 / 8:31 مساءً
Photo of ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

2021-10-24 / 6:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق