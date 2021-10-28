بعد الدواجن.. ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يغضب ساكنة الدار البيضاء
شهدت أسعار بيع اللحوم الحمراء بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين و ذلك بزيادة قدرت بحوالي خمس دراهم في الكيلوغرام الواحد.
و عزا عدد من جزارة الدار البيضاء هذا الارتفاع الأخير لتكلفة الإنتاج التي أضحت مرتفعة بدورها مما قلص هامش الربح بشكل كبير و هو ما كان سببا مباشرا في زيادة مبلغ إضافي على التسعيرة المتعارف عليها سلفا.
و تفاجأ عدد من المواطنين بزيادة سعر بيع اللحوم الحمراء بالدار البيضاء في فترة تتزامن و تداعيات الجائحة التي مازالت ترخي بظلالها على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.
و في الوقت الذي رفع فيه عدد من جزاري البيضاء سعر البيع للعموم، حافظ بعضهم الآخر على السعر المتعارف عليه المحدد في 70 درهما علما أن بعض المناطق بالعاصمة الاقتصادية و خاصة الأحياء الشعبية يباع فيها اللحم الأحمر أحيانا بثمن أقل.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعر بيع الدواجن بدوره شهد ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة حيث وصل في بعض المناطق لحوالي 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
7 تعليقات
ما كفايا استهزاءات على الشعب المغربي البسيط .ياسيد اخنوش ضحكت على المواطنين والمواطنات واخذت الرئاسة من ظهورهم .واين وعودك قبل الانتخابات…
إن الله يمهل ولا يهمل والحمدلله على كل حال كلنا سنموت ولايبقى سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.
الطبقة البرجوازية لايهمها الزيادة الساروخية للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة اتقوا الله فينا لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
هذآ هو التغير الحقيقي والاصلاح ياسيد اخنوش المغاربة يريدون ان تكون هذه الحكومة الجديدة في المستوى المطلوب وليس في تدمير حياتهم اليومية الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ووووووووو إلى أي حد يتصلون بنا…
اللهم هذآ منكر اتقوا الله في المسكين الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس منكم …..
المسكين لم يصل إلى القطاني فما بالك من اللحوم الحمراء والدواجن .اين هي ياسيد اخنوش دعمك المادي لكل أسرة فقيرة 1000درهم.. هذآ كلام فقط ووووووووو.
أنا لم اتناول اللحم إلا في العيد الاضحى . أليس هذا حرام عليكم ياحكومة ؟؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل فكل متسلط ولايراعي حالة الفقير الذي اهلكه الزمان ….