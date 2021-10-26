عجز الميزانية بلغ 2ر38 مليار درهم حتى متم شتنبر المنصرم

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر شتنبر المنصرم سجل رصيدا سلبيا بلغ 38،2 مليار درهم.

وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية-2021 نشر بالموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا العجز نتج عن موارد عادية (باستثناء حصيلة القروض) بقيمة 277،5 مليار درهم مقابل نفقات (باسثناء سداد الديون) بقيمة 315،7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 5ر61 مليار درهم وسداد الديون البالغة 6ر30 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 3ر7 مليار درهم .

كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثالث من سنة 2021، بلغ 339 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 78،5 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 2ر42 مليار درهم و5ر4 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2020 .

من جهة أخرى، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 3ر346 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 8ر72 بالمائة من توقعات قانون المالية .

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