بالرغم من أزمة كورونا.. عدد زبناء اتصالات المغرب يرتفع و هامش الربح يتضاعف

2021-10-26 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصلت مجموعة اتصالات المغرب سلسلة أرقامها و مؤشراتها الإيجابية خلال الربع الثالث من سنة 2021 بالرغم من أزمة كورونا التي أرخت بظلالها على عدد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب كما هو الحال لكل دول العالم.

و في هذا الصدد، أوضحت مجموعة اتصالات المغرب في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه أن عدد زبناء المجموعة ارتفع خلال الثلاث أشهر الماضية و كذلك الأمر نفسه بالنسبة لهامش الأرباح.

و أكد الفاعل الاتصالاتي المغربي زيادة عدد زبناء المجموعة بنسبة 3,3 % ليصل ما يقارب 73 مليون زبون و ذلك بفضل ارتفاع قاعدة الزبناء في الفروع الدولية التي سجلت نسبة زائد 2,4 في المئة.

و أوضحت ذات المجموعة في بلاغها أنه قد تم تسجيل استقرار نسبي لرقم المعاملات الموحد خلال الربع الثالث لسنة 2021، و ذلك بتسجيل نسبة ناقص 0,5 في المئة بسعر صرف ثابت.

و أكدت اتصالات المغرب أن الربع الثالث قد شهد نموا مستمرا للأنشطة الدولية بزيادة 2,3 % بسعر صرف ثابت، و ذلك بفضل الأنترنت النقال و نمو مستمر في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة زائد4,4 % بسعر صرف ثابت.

كما سجل خلال الربع الثالث، نمو قوي لبيانات الثابت في المغرب بنسبة زائد 7,8 في المئة، و كذلك الحفاظ على مستوى عال من الربحية بهامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدل يصل إلى 51,6 في المئة.

كما أكدت اتصالات المغرب تسريع استثمارات المجموعة باستثناء الترددات والتراخيص، حيث مثلت 13,3 في المئة من العائدات المسجلة إلى نهاية شتنبر2021، بينما خلال الربع الثالث لسنة 2021، تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستوى أداء أنشطتها على الرغم من إكراهات الأزمة الصحية.

و استطاعت فروع المجموعة تحقيق نتائج تتماشى مع الظرفية الحالية، معززة بذلك الاستراتيجية التنموية الدولية لها، حيث اعتمدت اتصالات المفرب وفق بلاغها على جودة شبكاتها، إذ استمرت في تقويتها من خلال سياسة استثمارية طموحة استجابة لارتفاع استخدامات البيانات من طرف زبنائها، ولتقديم خدمات ذات جودة مثالية -يقول البلاغ-.

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