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طقس الأحد : تشكل سحب مصحوبة بقطرات مطرية

2021-10-24 / 8:56 صباحًا
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هبة بريس _ اارباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد أن يكون الطقس باردا بمرتفعات الأطلس وبالريف وبالمنطقة الشرقية، مع تكون كتل ضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى، وبالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محلية بالمنطقة الشرقية، بالريف وبالواجهة المتوسطية ، مع مرور سحب خلال الليلة الموالية بأقصى الجنوب مصحوبة بقطرات مطرية .

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالسواحل الشمالية والجنوبية ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 08 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية ، وما بين 11 و 17 درجة بالجنوب الشرقي وشمال ووسط البلاد ، وما بين 17 و 22 درجة بجنوب المملكة .

أما درجات الحرارة العليا ، فستعرف انخفاضا خلال النهار، وستكون ما بين 18 و 24 درجة بمرتفعات الأطلس ، بالمنطقة الشرقية ، وبالواجهة المتوسطية ، وما بين 24 و 30 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 28 و 33 درجة داخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية ، و ما بين 30 و 36 درجة بأقصى الجنوب،

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية

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