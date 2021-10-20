مديرة العربية للطيران : المغرب يعلق رحلاته نحو هولندا وألمانيا وبريطانيا
كشفت المديرة العامة لشركة “طيران العربية” في المغرب ليلى مشبال، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات بين المملكة و3 دول أوروبية هي ألمانيا وهولندا وبريطانيا.
وكتبت مشبال على حسابها بتويتر باللغة الفرنسية: “بعد قرار السلطات، سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من الأربعاء 20 أكتوبر الساعة 11:59 مساءا، حتى إشعار آخر”.
هذا وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ أو تصريح رسمي من السلطات حول هذه الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي.
وعلى غرار الحكومة السابقة التي كانت تسير بمنطق “العبث” مع المواطنين بالإعلان عن قرارات هامة “عند منتصف الليل”، تتعمد الحكومة الحالية الصمت وإثارة علامات استفهام المواطنين، حول عدد من القرارات والإجراءات التي تلوكها الألسن نقلت عن “الصفحات الفيسبوكية” أو المصادر المطلعة والخاصة لبعض المواقع الاخبارية.
20 تعليقات
من بعد ما جمعتم شملنا والأن تريدون الاغلاق مرة أخرى هههههههههههه
هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلين … ها هذه المهزلة يصدق الكاذب ويكذب الصادق والمخلص. ويؤتمن الخائن ويخون الأمين .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ازمنة الخداعات يا مواطنين والفاهم يفهم….
وأين هي هذه اللقاحات المعتمدة عليها اظن انها غير فعالية .إنها مجرد فيتامينات هههههههههههه
هذآ الخبر عندما تلقاه الحكومة المغربية انتظروا قريبا ماذا سيحصل هههه
بداية بلا نهاية ……متى دور المغرب في هذه المسرحية مخرجها ضعيف ليس لديه خبرة.ههههههههههههههههه
وكل هذه تلاعبات بنا من أجل التجارة في اللقاحات فيما بينهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
بصفة مواطن مقيم بالخارج ونظرا لهذه القرارات التافهة دخلت في الصيف وقضيت عطلة ممتازة جدا مع أهلي واصدقائي والأن تحرمون من صلة الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
لحد الآن متحور ديلتا والمتفرع الوحيد هو قلة الشغل وكثرت النصب وتدهور التعليم والصحة هههههههههههه
كورونا اصبحت مثل الارانب تلد في كل مكان هههههههههههه
هل هناك مشكل في الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا الشهر المبارك تواكبت بكثرة في المغرب .هل ستبقى متعلقة هنا وما الحل ؟؟؟؟؟؟
على مااظن ان أوروبا كلها رجعت لحياتها الطبيعية ولما هذه الايشاعات لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وتستمر الحياة ……….
هذآ طنز وعار رجعنا عندكم مثل الروبو تحركونه كما يحلوا لكم. والله هذا مرض انتم من ركبتموه لنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
سيأتي الدور بالتدريج حتى يصل إلى المغرب ولاندري هل هي لعبة سياسية ام هناك اسباب لاندري ماهي؟؟؟؟؟؟
السبب وراء ذالك هو الاهمال وهشاشة المنضومة المنهجية العلمية لان لحد الآن واللجنة العلمية لم تجد حلا مناسبا لهذا الوباء…..
اعطي مثلا في المغرب هناك إهمال في المستشفيات العمومية فهي تحتوي على نسبه قليلة من الأكسجين والأدوية المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا. وكذالك الصيدليات بدورها ليس لها كمية متوفرة لهذا الوباء هذآ كسبيل المثال ……
نقول أننا انتهت كورونا والأن تحاولون الرجوعة إليها ها هذآ الغموض والاثاره والتخوف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مافائدة التلقيح الم يعطي نتيجة إيجابية والعالم تقريبا تلقحوا هههههههههههه
ماكفايا تمثيليات على العالم لقد أصبحت كورونا أضحوكة العالم هههههههههههه
نعلم ان المغرب قد تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط الأخضر .فلما تغلقون المطارات …..