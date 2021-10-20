العربية للطيران

مديرة العربية للطيران : المغرب يعلق رحلاته نحو هولندا وألمانيا وبريطانيا

2021-10-20 / 9:14 صباحًا
20
هبة بريس - الرباط

كشفت المديرة العامة لشركة “طيران العربية” في المغرب ليلى مشبال، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات بين المملكة و3 دول أوروبية هي ألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وكتبت مشبال على حسابها بتويتر باللغة الفرنسية: “بعد قرار السلطات، سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من الأربعاء 20 أكتوبر الساعة 11:59 مساءا، حتى إشعار آخر”.

هذا وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ أو تصريح رسمي من السلطات حول هذه الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي.

وعلى غرار الحكومة السابقة التي كانت تسير بمنطق “العبث” مع المواطنين بالإعلان عن قرارات هامة “عند منتصف الليل”، تتعمد الحكومة الحالية الصمت وإثارة علامات استفهام المواطنين، حول عدد من القرارات والإجراءات التي تلوكها الألسن نقلت عن “الصفحات الفيسبوكية” أو المصادر المطلعة والخاصة لبعض المواقع الاخبارية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-10-20 / 5:29 مساءً
Photo of 59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة الماضية

59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة…

2021-10-20 / 5:12 مساءً
Photo of ضمنهم شرطي.. توقيف 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالصويرة

ضمنهم شرطي.. توقيف 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالصويرة

2021-10-20 / 4:52 مساءً
Photo of تسجيل 188 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 188 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-20 / 4:29 مساءً
Photo of “قاصرين بدون مأوى “.. توقيف متحرشين بفتاة بطنجة

“قاصرين بدون مأوى “.. توقيف متحرشين بفتاة بطنجة

2021-10-20 / 4:03 مساءً
Photo of تناسل شكايات “الباركينغ” يدفع إدارة مطار محمد الخامس لتجويد الخدمات

تناسل شكايات “الباركينغ” يدفع إدارة مطار محمد الخامس لتجويد…

2021-10-20 / 4:00 مساءً
Photo of ولاية جهة العيون توجه تعليماتها لفرض جواز التلقيح بالادارات العمومية

ولاية جهة العيون توجه تعليماتها لفرض جواز التلقيح بالادارات…

2021-10-20 / 2:43 مساءً
Photo of حمضي: جواز التلقيح سيساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية

حمضي: جواز التلقيح سيساهم في تسريع العودة إلى الحياة…

2021-10-20 / 2:24 مساءً
Photo of تارودانت: جمعية حقوقية تطالب التحقيق في إعتداء دركي على تلميذة داخل مؤسسة تعليمية

تارودانت: جمعية حقوقية تطالب التحقيق في إعتداء دركي على…

2021-10-20 / 2:16 مساءً
Photo of بوسكورة.. تقرير خبرة عقارية يكشف عن جرائم عقارية خطيرة

بوسكورة.. تقرير خبرة عقارية يكشف عن جرائم عقارية خطيرة

2021-10-20 / 12:53 مساءً

‫20 تعليقات

  2. هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلين … ها هذه المهزلة يصدق الكاذب ويكذب الصادق والمخلص. ويؤتمن الخائن ويخون الأمين .صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ازمنة الخداعات يا مواطنين والفاهم يفهم….

  7. بصفة مواطن مقيم بالخارج ونظرا لهذه القرارات التافهة دخلت في الصيف وقضيت عطلة ممتازة جدا مع أهلي واصدقائي والأن تحرمون من صلة الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  10. هل هناك مشكل في الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا الشهر المبارك تواكبت بكثرة في المغرب .هل ستبقى متعلقة هنا وما الحل ؟؟؟؟؟؟

  13. هذآ طنز وعار رجعنا عندكم مثل الروبو تحركونه كما يحلوا لكم. والله هذا مرض انتم من ركبتموه لنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  15. السبب وراء ذالك هو الاهمال وهشاشة المنضومة المنهجية العلمية لان لحد الآن واللجنة العلمية لم تجد حلا مناسبا لهذا الوباء…..

  16. اعطي مثلا في المغرب هناك إهمال في المستشفيات العمومية فهي تحتوي على نسبه قليلة من الأكسجين والأدوية المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا. وكذالك الصيدليات بدورها ليس لها كمية متوفرة لهذا الوباء هذآ كسبيل المثال ……

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق