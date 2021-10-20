مديرة العربية للطيران : المغرب يعلق رحلاته نحو هولندا وألمانيا وبريطانيا

هبة بريس - الرباط

كشفت المديرة العامة لشركة “طيران العربية” في المغرب ليلى مشبال، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات بين المملكة و3 دول أوروبية هي ألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وكتبت مشبال على حسابها بتويتر باللغة الفرنسية: “بعد قرار السلطات، سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من الأربعاء 20 أكتوبر الساعة 11:59 مساءا، حتى إشعار آخر”.

هذا وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ أو تصريح رسمي من السلطات حول هذه الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي.

وعلى غرار الحكومة السابقة التي كانت تسير بمنطق “العبث” مع المواطنين بالإعلان عن قرارات هامة “عند منتصف الليل”، تتعمد الحكومة الحالية الصمت وإثارة علامات استفهام المواطنين، حول عدد من القرارات والإجراءات التي تلوكها الألسن نقلت عن “الصفحات الفيسبوكية” أو المصادر المطلعة والخاصة لبعض المواقع الاخبارية.

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