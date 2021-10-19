البطاقات البنكية الصادرة سنة 2020 بلغت 18.1 مليون بطاقة

هبة بريس

أفاد مركز النقديات بأن عمليات الأداء بدون تماس عرفت تطورا كبيرا بالمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، بنسبة 32.5 في المئة من حيث العدد، و15.7 في المئة في المبلغ، مقابل 9.2 في المئة في العدد و3.7 في المئة في المبلغ، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020. ‏

وأوضح مركز النقديات، في تقريره الأخير حول « النشاط النقدي المغربي في 30 شتنبر 2021″، « أن الاعتماد ‏التدريجي والقوي لعمليات الأداء بدون تماس يتواصل، حيث انتقل من 9.2 في المئة في العدد و3.7 في المئة من حيث المبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، إلى 32.5 في المئة في عدد المعاملات ‏و15.7 في المئة من حيث المبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ».‏

كما كشف مركز النقديات أن عدد البطاقات الصادرة عن البنوك المغربية بلغت 18.1 مليون ‏بطاقة (زائد 5.2 في المئة مقارنة بنهاية سنة 2020)، منها حوالي 10 ملايين بطاقة تتوفر فيها خاصية الأداء بدون تماس.‏

وقال المصدر ذاته إن 17.9 مليون بطاقة « الدفع والسحب » من صنف « فيزا » و »ماستركارد » والعلامة الوطنية ‏‏ »‏ سي إم إي‏ » والبطاقة البنكية (‏Cobadge cmi-mastercard‏) .‏

ويعزى هذا النمو إلى التطور الكبير في عدد البطاقات التي تحمل صنف ماستركارد (زائد 15.3 في المئة)، وإلى ‏ارتفاع معتدل لعدد البطاقات من صنف « فيزا » (زائد 4.7 في المئة)، وارتفاع طفيف لعدد البطاقات ‏من علامة « ‏سي إم إي » أو تلك الحاملة لعلامة « ‏cmi-mastercard‏ » (زائد 0.4 في المئة).

ووصل عدد البطاقات من صنف « ‏سي إم إي ‏ » و »‏Cobadge cmi-mastercard‏ » إلى 3.6 مليون بطاقة في ‏‏30 شتنبر الماضي، منها 2.5 مليون بطاقة « ‏سي إم إي‏ »، و1.1 مليون بطاقة « ‏Cobadge cmi-mastercard‏ ».‏

أما بطاقات الدفع المسبق، والتي تمثل ما مجموعه 1.9 مليون بطاقة، فتتوزع إلى 65.3 بالمئة من البطاقات من صنف « فيزا »، و18.4 بالمئة لماستركارد، و16.2 بالمئة لـ « ‏ سي إم إي ‏ ».‏

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