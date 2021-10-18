الملك يصدر عفوه على 510 أشخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي

2021-10-18 / 7:34 مساءً
هبة بريس _ الرباط

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس، عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 510 أشخاص.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1443 هجرية 2021 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 510 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 345 سجينا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 07 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 336 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 02 نزيلين اثنين

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 165 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 53 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 12 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة: 93 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص

المجموع العام: 510

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