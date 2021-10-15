طرفاية: المجلس الإقليمي يعقد دورة استثنائية لإحداث لجن دائمة

2021-10-15 / 1:41 مساءً
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اشعبان لحبيب- هبة بريس

عقد المجلس الإقليمي لمدينة طرفاية، اليوم الجمعة 15 اكتوبر 2021, دورة استثنائية لأجل، إحداث اللجان الدائمة.

خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة حسن الخديم، وبحضور عامل إقليم طرفاية السيد محمد حميم، وأطر المجلس الإقليمي، وكذا مدير المصالح لذات المجلس السيد أبراهيم أندور.

حيث تم تخصيص هذه الدورة، من أجل إحداث لجنتين اللجنة الأولى تشمل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والأسرة الذي ترأسها بإجماع المصوتين:

عبد الله المقراني : رئيس

أحمد الميري : نائب

حسان الخديم: عضو

عويسة سكينة: عضو

شيبة مربيه رب: عضو

أما بخصوص لجنة التنمية القروية والحضارية وانعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة والتي ترأسها بعد عملية التصويت:

1- البيكم المختار : رئيس

2- الزروالي الرباب : نائب

3- الشريفة محمودي : عضو

4- لفجح لالة السالمة: عضو

5- العثماني مولاي ابراهيم : عضو

وفي ختام هذه الجلسة، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا.

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