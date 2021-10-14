ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو أواخر سنة 2021

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1.42 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0.78 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفصل السنة الجارية.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه قياسا بعملات الدول الناشئة الرئيسة، ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 1.11 في المائة مقابل الليرة التركية، وانخفضت بنسبة 0.60 في المائة مقابل اليوان الصيني.

وأضاف المصدر ذاته أن سعر الصرف الحقيقي ارتفع بنسبة 0.99 في المائة من حيث القيمة الإسمية و 0.83 في المائة من حيث القيمة الحقيقية خلال الفصل الثاني.

كما ارتفع متوسط ​​حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبناء بنسبة 53 في المائة إلى 29.7 مليار درهم للمبيعات و 58.6 في المائة إلى 28.8 مليون درهم للمشتريات.

وحسب تقرير بنك المغرب، ارتفعت المشتريات الآجلة بنسبة 109.5 في المائة إلى 16.8 مليار درهم، في حين انخفضت المبيعات الآجلة بنسبة 4.6 في المائة إلى 2.8 مليار درهم.

فضلا عن ذلك، أبرز التقرير أن آخر المعطيات المتاحة لشهري يوليوز وغشت تظهر زيادة بنسبة 28.6 في المائة إلى 27.6 مليار درهم في متوسط حجم المعاملات النقدية للمبيعات و 34.2 في المائة إلى 24,3 مليار درهم للمشتريات. .

من جهة أخرى، انخفض متوسط حجم المعاملات الآجلة بنسبة 29 في المائة إلى 1.7 مليار درهم للمبيعات، وزاد بنسبة 28.6 في المائة إلى 13 مليار درهم للمشتريات.

وسجل المصدر ذاته أنه خلال مناقصات شراء العملة في الفترة من 20 إلى 22 شتنبر، جمع البنك المركزي بمبلغ إجمالي قدره 671 مليون دولار، ما يعادل 6 مليارات درهم، مشيرا إلى أن وضعية الصرف استقرت عند 3.3 مليار درهم اعتبارا من 29 شتنبر مقابل 9.5 مليار درهم عند متم غشت 2021.

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