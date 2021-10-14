تيزنيت: جرعة ثانية من حقنة “كوفيد19” تصيب تلميذا بشلل نصفي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

في انتظار بلاغ رسمي من وزارة الصحة أو مديريتها الجهوية بأكادير، بخصوص تعرض تلميذ الى شلل نصفي بعد تلقيه الجرعة الثانية من حقنة ” كوفيد” بإحدى المدارس الإعدادية بالجماعة الترابية اثنين أكلو بإقليم تزنيت .

التلميذ بحسب مصادر الجريدة، وبعد تلقيه الجرعة، أصيب بحرارة مرتفعة قد تكون سببا في فشل تحريك أعضاءه السفلى، مباشرة بعد مرور خمسة أيام من تلقيه الحقنة .

التلميذ في ربيعه 14، تلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 بالمركز الصحي في دوار أمراغ، وبعد مرور أيام أصيب بعجز في أطرافه السفلى، قبل أن تقرر عائلته نقله الى قسم طب الاطفال بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لأكادير.

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