في يوم ميلادها.. رامي جمال لزوجته:”الحمد لله إننا مخلفناش”

2021-10-13 / 1:46 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

هنأ الفنان المصري رامي جمال زوجته بمناسبة ذكرى ميلادها، عبر نشره صورة تجمعهما بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مرفوقة بتدوينة مطولة.

وكتب رامي جمال :”يارب انت عارف اني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر وانهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجه فله كده عرفت انا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم “.

وتابع :” الحمد لله اننا مخلفناش لاني واثق ان ابننا كان اكيد هيبقي المسيخ الدجال ، نهايه العالم هتبقي بدايتها من بيتنا”.

وأضاف :”كل سنه وانتي اول واخر واحلي وارخم حاجه في حياتي بفكر اطلقك علشان اخد الدريسينج والحق يرجع لاصحابه ، عيد ميلاد سعيد”.

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تعليق واحد

  1. هاد السيد دخل الشكلي في العكلي غير كيخربق فالكلام ما فهمت منه والو ها الزلزال ها كرونا ها المسيح الدجال ها الطلاق الحاصول كلها وكيف دار ليه الله

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