أمريكي يقتل شقيقه وزوجة أخيه وامرأة مسنة بسبب جدال حول مخاطر لقاح كورونا

2021-10-09 / 10:38 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أحد سكان ولاية ماريلاند الأمريكية قتل ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب جدال حول مخاطر لقاحات فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة “ABC News”، فأن “المتهم جيفري بورنهام كان يعتزم النقاش مع شقيقه، الذي كان يعمل صيدلانيا حول كيفية تسميم الحكومة الناس بلقاحات كورونا”.

وبحسب قوله، فإن “شقيقه، الذي يتعامل أيضا مع اللقاحات، يعرف الحقيقة وهو يساهم بعملية قتل الناس باللقاحات”.

وأكدت محاضر المحكمة، إلى أن “جيفري ذهب إلى منزل شقيقه، حيث كان يعيش مع زوجته”، وتم العثور على جثتيهما وعليها آثار إطلاق رصاص”.

بدورها، أكدت الشرطة أن “المتهم طعن امرأة مسنة وسرق سيارتها، قبل التوجه إلى منزل شقيقه”.

وقد اعتقلت قوات الأمن المتهم في ولاية فرجينيا الغربية المجاورة.

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