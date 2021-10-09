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اولاد تايمة.. اعتقال شخصين وحجز كمية من المخدرات

2021-10-09 / 1:33 مساءً
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هبة بريس - اولاد تايمة

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، صباح اليوم السبت 9 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و25 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بحي النهضة بمدينة أولاد تايمة، حيث تم العثور بداخل السيارة التي يستعملانها على 400 كيلوغرام من سنابل مخدر الكيف و100 كيلوغرام من التبغ المهرب.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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