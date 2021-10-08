الملك محمد السادس

الملك: علينا العمل بمسؤولية بعيدا عن التشاؤم والخطابات السلبية

2021-10-08 / 4:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الملك محمد السادس، على أن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.

وقال جلالته في خطاب افتتاح البرلمان، اليوم الجمعة، “بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري..

وأكد الملك، على أن الدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.

وفي هذا السياق الإيجابي، يشدد جلالته، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.

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