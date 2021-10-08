في حفل تسليم السلط.. مولاي حفيظ العلمي يذرف الدموع
هبة بريس - لبنى ابروك
في مشهد مؤثر، لم يتمالك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي دموعه، في حفل تسليم السلط الذي جرى الم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط.
العلمي، أجهش بالبكاء خلال مراسيم تسليم السلط لكل من وزير الصناعة والتجارة الجديد رياض مزور وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، متحدثا عن فترة عمله بالوزارة والانجازات المحققة خلال ولايته، ومتمنيا التوفيق لخلفيه.
هذا وآثار غياب مولاي حفيظ العلمي عن الحكومة الجديدة تساؤلات كثيرة، خصوصا أنه عرف بعمله الجاد والمجهودات الجبارة التي بذلها لجلب استثمارات مهمة للبلاد، وكذا دوره الكبير خلال فترة الجائحة.
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المجموع 12 آراء
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26 تعليقات
المرأة هي التي تبكي وليس الرجل لقد حطمت بنا امام العالم هههههههههههه.
السيد الوحيد الذي خدم الوزارة بروح وطنية ومسؤولية .فله ألف تحية وتقدير واجلال له.ارفع رأسك ياسيد مولاي الحفيظ لقد شرفت المغرب. لاداعي البكاء …
من المؤسف عدم ضم حفيظ العلمي الى الحكومة الجديدة فهو غقلية اقتصادية فذة
من حقه ان يبكي لانه احس بالبساط سحب منه خاصة بعد نجاحه في تدبير قطاع التجارة بحنكة و اقتدار يشهد له بهما الكل لكن السياسة كما قال الحسن الثاني رحمه الله لها وجهان لذلك نحن لا ندري ما يدور في الحدائق الخلفية لكن الاقلاع الحقيقي للدولة يتم عبر توظيف الرجل الاصلح في المكان المناسب مع ربط المسؤولية بالمحاسبة و ابعاد الحسابات السياسوية عن المشهد و هو ما يبدو بعيد المنال إذ كيف يعقل ان يتولى شخص ما المسؤولية مرة اخرى بعد فشله في غيرها او انه متابع قضائيا و رغم ذلك تجده يخرج على الملإ بسنطيحته القاسحة جاهدا لتسلق كراسي المسؤولية و رغم كل هذا يحدثونك عن تخليق الحياة السياسية لك الله يا وطني
نشكرك اخي العلمي ونحبك حبا كتيرا بدون مجاملةجز اك الله عنا خيرا بقد تركت للتاريخ ما يكتب رحم الله من رباك ونتمنى لك الصحة والسعادة جزاك الله خيرا اخي وحفضك من كل مكروه
GRAND BRAVO Mr ALAMI
POUR TOUT CE QUE VOUS AVEZ REALISE DURANT VOTRE CARRIÈRE
LE MAROC A BESOIN DES HOMMES COMME VOUS