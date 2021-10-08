في حفل تسليم السلط.. مولاي حفيظ العلمي يذرف الدموع

2021-10-08 / 2:16 مساءً
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هبة بريس - لبنى ابروك

في مشهد مؤثر، لم يتمالك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي دموعه، في حفل تسليم السلط الذي جرى الم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط.

العلمي، أجهش بالبكاء خلال مراسيم تسليم السلط لكل من وزير الصناعة والتجارة الجديد رياض مزور وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، متحدثا عن فترة عمله بالوزارة والانجازات المحققة خلال ولايته، ومتمنيا التوفيق لخلفيه.

هذا وآثار غياب مولاي حفيظ العلمي عن الحكومة الجديدة تساؤلات كثيرة، خصوصا أنه عرف بعمله الجاد والمجهودات الجبارة التي بذلها لجلب استثمارات مهمة للبلاد، وكذا دوره الكبير خلال فترة الجائحة.

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‫8 تعليقات

  2. للأسف الشديد الحكومة المنتهية ولايتها، خسرنا معها بعض الرجال الذين يشهد لهم الجميع بجديتهم وتفانيهم ،من أجل خدمة هذا الوطن كمولاي حفيظ العلمي، نتمنى من خلفه أن أن يكون مثله ويزيد بهذا القطاع إلى الأمام.

  7. الانسان الجاد والمجتهد في بلدنا لا يمكنه البقاء في المسؤولية لانه يصبح خطرا على الاخرين الذين يبحثون عن مصالحهم. العلمي كان احسن وزير خدم قطاعه بجدية فبدلا من تشجيعه وتركه يواصل عمله تم ابعاده لانه افضل واحسن من كثيرين. لامكان لمن يعمل بجد لانه سيحجب الكسالى واصحاب المصالح

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