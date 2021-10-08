في حفل تسليم السلط.. مولاي حفيظ العلمي يذرف الدموع

هبة بريس - لبنى ابروك

في مشهد مؤثر، لم يتمالك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي دموعه، في حفل تسليم السلط الذي جرى الم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط.

العلمي، أجهش بالبكاء خلال مراسيم تسليم السلط لكل من وزير الصناعة والتجارة الجديد رياض مزور وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، متحدثا عن فترة عمله بالوزارة والانجازات المحققة خلال ولايته، ومتمنيا التوفيق لخلفيه.

هذا وآثار غياب مولاي حفيظ العلمي عن الحكومة الجديدة تساؤلات كثيرة، خصوصا أنه عرف بعمله الجاد والمجهودات الجبارة التي بذلها لجلب استثمارات مهمة للبلاد، وكذا دوره الكبير خلال فترة الجائحة.

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