في حفل تسليم السلط.. مولاي حفيظ العلمي يذرف الدموع
هبة بريس - لبنى ابروك
في مشهد مؤثر، لم يتمالك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي دموعه، في حفل تسليم السلط الذي جرى الم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط.
العلمي، أجهش بالبكاء خلال مراسيم تسليم السلط لكل من وزير الصناعة والتجارة الجديد رياض مزور وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، متحدثا عن فترة عمله بالوزارة والانجازات المحققة خلال ولايته، ومتمنيا التوفيق لخلفيه.
هذا وآثار غياب مولاي حفيظ العلمي عن الحكومة الجديدة تساؤلات كثيرة، خصوصا أنه عرف بعمله الجاد والمجهودات الجبارة التي بذلها لجلب استثمارات مهمة للبلاد، وكذا دوره الكبير خلال فترة الجائحة.
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
1
3
8 تعليقات
سوف ينكشف سر عدم استوزار السيد مولاي حفيض العلمي قريبا و نتمنى ان تستفيد البلاد من خدماته عبر مواقع حساسة
للأسف الشديد الحكومة المنتهية ولايتها، خسرنا معها بعض الرجال الذين يشهد لهم الجميع بجديتهم وتفانيهم ،من أجل خدمة هذا الوطن كمولاي حفيظ العلمي، نتمنى من خلفه أن أن يكون مثله ويزيد بهذا القطاع إلى الأمام.
رجل محترم ووطني ويجب الخير لوطنه. ألف شكر لشرفاء الأمة.
نعم الم يكن مع حكومة السيد العثماني الان أصبح جد مؤتر .الله يحفظنا من اقوال الناس الفارغة
المهم انه ترك بصمة جيدة في تاريخ المغرب. وهذا هو الاهم
كل الاحترام لهذا الرجل رجل وطني بمعنى الكلمة
الانسان الجاد والمجتهد في بلدنا لا يمكنه البقاء في المسؤولية لانه يصبح خطرا على الاخرين الذين يبحثون عن مصالحهم. العلمي كان احسن وزير خدم قطاعه بجدية فبدلا من تشجيعه وتركه يواصل عمله تم ابعاده لانه افضل واحسن من كثيرين. لامكان لمن يعمل بجد لانه سيحجب الكسالى واصحاب المصالح
الله ايحسن لعوان لولف صعيب