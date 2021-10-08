نبيلة رميلي

هذه حقيقة إعفاء آيت الطالب لنبيلة رميلي من المديرية الجهوية للصحة

2021-10-08 / 11:51 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن تعيين التجمعية نبيلة رميلي بمنصب وزيرة للصحة، بحكومة عزيز أخنوش، تداولت عدد من الصفحات “الفيسبوكية” والمواقع الاخبارية “إشاعة” إعفاء خالد آيت الطالب لرميلي قبل أشهر من منصبها .

وفي هذا الصدد، أكد مصدر موثوق، أن الخبر المتداول زائف وعار من الصحة، مشيرا الى أن رميلي تمارس مهامها بالمديرية الجهوية للصحة بالبيضاء – سطات، إلى حدود تعيينها أمس الخميس على رأس الوزارة.

وشدد المصدر ذاته، أن كفاءة رميلي ونجاحها في تدبير أمور الصحة بأكبر جهات المملكة خصوصا خلال فترة جائحة كورونا، مكنها من منصب وزيرة الصحة بحكومة أخنوش، لافتا أن علاقتها بالوزير السابق ايت الطالب مميزة ويسودها الاحترام والتقدير المتبادلين.

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