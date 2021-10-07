حكومة اخنوش ..من تكون نبيلة الرميلي وزيرة الصحة الجديدة

2021-10-07 / 7:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ترأس الملك محمد السادس،مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وضمت حكومة عزيز اخنوش اسماء جديدة استوزرت لاول مرة من بينها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للاحرار وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية المعينة خلفا لخالد آيت الطالب ،

وتبلغ نبيلة الرميلي من العمر 47 عاما ، عضوة في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومكلفة بالقطاع الصحي.

تقلدت نبيلة الرميلي العديد من مناصب المسؤولية في مسارها العملي، حيث شغلت مهمة المديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء كما تولت منصب مديرة إقليمية لوزارة الصحة المغربية في كل من بن امسيك وآنفا.

تُوعد الرميلي من أبرز وجوه إدارة ومكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، والتي تعتبر أكثر المناطق تضررا بتداعيات الجائحة، حيث عرفت الرميلي بحزمها ونجاحها في تدبير القطاع الصحي بجهة الدار البيضاء.

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‫4 تعليقات

  4. معلومات مزيفة كيف للطبيبة اعفيت من مهامها من طرف وزير الصحة ايت الطالب لارتكبها خروقات مهنية وتحظى بمنصب وزاري في حكومة اخنوش .كنظن ابوها مول العرس.

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