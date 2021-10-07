أبرز مفاجآت حكومة أخنوش.. خروج العلمي وبنشعبون

2021-10-07 / 7:20 مساءً
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هبة بريس _ عياش. ع

عين الملك محمد السادس اليوم الخميس، حكومة جديدة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار

وحملت تشكيلة اخنوش الجيدة مفاجاة كبيرة بعد خروج وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون .

ايضا حملت حكومة اخنوش مفاجاة اخرى وتتعلق بالإستغناء عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي،

ومن المتوقع ان يسيل كثير من المداد حول هذا الخروج علما ان الوزراء اعلاه كانوا من انجح الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

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‫23 تعليقات

  2. السلام عليكم وزير الصناعة الذي نهض بالقطاع و خلق مناصب الشغل استغنوا على خدماته و وزيران طردا بغضبة ملكية لسوء الإدارة المالية ارجعوهم للحكومة المغرب الى اين؟

  3. السيد العلمي خارج الحكومة ربما سيكون رئيس البرلمان اتفهمها ر لكن السيد بنشعبون خارج الحكومة فعلا شيء غريب ربما سيكون مسشار للمالية عن بعد

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