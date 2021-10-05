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المديرية: صاحب الطرد المشبوه أمام مؤسسة تعليمية يعاني أمراضا عقلية

2021-10-05 / 12:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الاثنين، عن الاهتداء إلى الشخص الذي قام بوضع طرد مشبوه، عبارة عن علبة كارطونية تضم قنينتين فارغتين لمشروبات كحولية موصولتين بشريط، وذلك بالقرب من مؤسسة تعليمية تابعة لبعثة أجنبية بالرباط.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني ، في بلاغ لها ، أن إجراءات البحث قد أوضحت أن المعني بالأمر يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم بمدينة تمارة، ويتابع علاجه بمصحة متخصصة في الأمراض العقلية والنفسية، وقد تعذر عليه تحديد دوافع وخلفيات قيامه بهذا التصرف بسبب التضارب الناجم عن وضعه الصحي غير الطبيعي.

وتابع المصدر ذاته أنه قد تمت إحالة المعني بالأمر على مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، مع التذكير أن الخبرات التقنية المنجزة أكدت بأن الطرد المحجوز لم يكن يشكل أي تهديد أو خطر على أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.

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