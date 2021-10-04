القطاع العقاري يسترجع عافيته تدريجيا بعد أزمة الركود خلال جائحة كورونا

2021-10-04 / 8:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأ قطاع العقار إسوة بمجموعة من القطاعات التي تضررت خلال جائحة كورونا في استعادة عافيتها خاصة بعد تخفيف إجراءات و تدابير حالة الطواريء الصحية التي أنعشت نسبيا الاقتصاد الوطني.

و في هذا الصدد، أوضح بنك المغرب أن مؤشر مازي سجل ارتفاعا بـ 1.7 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 16.9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تطور المؤشرات القطاعية للبناء ومواد البناء بنسبة 4.4 في المائة.

و بالإضافة لقطاع العقار و مواد البناء، واصلت خدمات النقل انتعاشها النسبي بحوالي 3.6 في المائة و كذا القطاع البنكي الذي شهدته معاملاته تحسنا بنسبة 2 في المائة.

موازاة مع ذلك ، تراجعت المؤشرات القطاعية للصناعات الدوائية بنسبة ثلاثة في المائة و كذلك الصناعة الغذائية بدورها انخفضت بحوالي 0.7 في المائة.

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