عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام

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25 تعليقات
سحابني مشكل من التليفون مسحت فيسبوك و واتساب وعاودت دخلتهم اومخدموش
ألخوة فقاش يرجع واش تالا غدااا
فعلا…ظننت الإشكال من stockage !!فقمت بحذف الفيديوهات والصور والبرامج 😳
بقاو حلين فامكم فيه تا يرجع
ليمد هد سبب في تعطيل العمل في فيسبوك وفي واتساب