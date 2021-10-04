عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام

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23 تعليقات
إذن العطب عندهم و أنا غلقت نهائيا ثم شغلته ومع ذلك لم يشتغل و ظننت المشكلة عندي فالهاتف
هناو الوقت
ياربي امشي الإنترنت بالمرة
من صباح وانا كندبز معاه
الله على راحة
Ana drt recharge hwa lmochkil bmqcho f conexion
Ana drt recharge hwa lmochkil bmqcho f conexion
بنادم جاهل قالك ياربي يمشي الإنترنت سحابلهم غيمشي غي واتس اب وفايس معارفينش التغيير للي غايوقع فالعالم اذا مشا حتى تقطع
ياربي غلق اليوتوب ياربي يحيد اليوتوب و الأنستغرام بي مرة لأن بقى فيه غير الفضائح و السعاية عين باين و الدعارة على المباشر
محمد بوطاهري من مدينة الخميسات بالمغرب نفس المشكل لقد تعطل الفايسبوك و الواتساب والانستاغرام… وماهو الحل ومتى سيطلق هذا التعطيل
عييت من تقاتل معاه مبغاش إخدم شنو الحل الخوت
انا لدي أنترنيت على هاتفي ومع ذلك عند أحاول الدخول إلى الفيسبوك والوتساب والانستغرام لم يتم الدخول ارتكبت قليلا
لكن تأكدت منها بعد ان لاحظتها عند مجموعة من الأصدقاء المقربين ومنهم من اتصل بي على الهاتف ليسئل؟
وحاولت الدخول على اليوتوب فكان عديا بعدها تأكدت أن المشكلة ليست من هاتفي او من النترنيت بل كان من وسائل التواصل الاجتماعي.
الخير فيما سيختاره آلله ☝️
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ن
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
او لي خدام بيه مشاكل صافي
بوطاهر سير شعل شي مجمر وتكمش آش داك لهاد الانترنيت
حتا انا وقع ليا نفس المشكل
متا يعود فسبوك وتاتسب
Li daro hadchi homa les Hackers
صراحة جيت نراجع معا صحباتي في المجموعة ديال الواتساب لقيت مكيخدمش كنتمنى ارجع في اقرب وقت