"واتساب" يبدأ في تقييد خدماته لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام
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عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام

2021-10-04 / 5:34 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطاب المواقع إلى توقف الخدمة في منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب

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‫23 تعليقات

  8. بنادم جاهل قالك ياربي يمشي الإنترنت سحابلهم غيمشي غي واتس اب وفايس معارفينش التغيير للي غايوقع فالعالم اذا مشا حتى تقطع

  9. ياربي غلق اليوتوب ياربي يحيد اليوتوب و الأنستغرام بي مرة لأن بقى فيه غير الفضائح و السعاية عين باين و الدعارة على المباشر

  10. محمد بوطاهري من مدينة الخميسات بالمغرب نفس المشكل لقد تعطل الفايسبوك و الواتساب والانستاغرام… وماهو الحل ومتى سيطلق هذا التعطيل

  12. انا لدي أنترنيت على هاتفي ومع ذلك عند أحاول الدخول إلى الفيسبوك والوتساب والانستغرام لم يتم الدخول ارتكبت قليلا
    لكن تأكدت منها بعد ان لاحظتها عند مجموعة من الأصدقاء المقربين ومنهم من اتصل بي على الهاتف ليسئل؟
    وحاولت الدخول على اليوتوب فكان عديا بعدها تأكدت أن المشكلة ليست من هاتفي او من النترنيت بل كان من وسائل التواصل الاجتماعي.

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