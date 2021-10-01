فيلمان مغربيان يشاركان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

2021-10-01 / 1:13 مساءً
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هبة بريس

أعلنت مؤسسة “سوق البحر الاحمر”، اليوم الجمعة، عن المشاريع والأفلام قيد الإنجاز التي تم اختيارها للمشاركة في الدورة الافتتاحية لفعالياته، والتي ستقام من 8 إلى 11 دجنبر بالتزامن مع فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، ومن بينها فيلمان مغربيان.
ويتعلق الأمر بفيلمي « شظايا السماء » للمخرج عدنان بركة و »عبدلينو » للمخرج هشام عيوش، وهما ضمن الأعمال المشاركة في ورشة سوق البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنجاز.

ويستعد سوق البحر الأحمر لاستضافة أكثر من 350 محترفاً من العاملين في مجالات الإنتاج والتوزيع والمبيعات، كما يقدم برامج متخصصة لتعزيز الإنتاج المشترك والتمويل والتطوير، وذلك لتوفير الدعم الذي تحتاجه صناعة السينما في العالم العربي وإفريقيا. وسيقوم صندوق البحر الأحمر بتقديم 3 جوائز نقدية، تختارها لجنتا تحكيم تضم خبراء عالميين، حيث تقدم لجنة تحكيم سوق المشاريع جائزة تطوير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي وجائزة إنتاج بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، فيما تقدم لجنة تحكيم الأفلام قيد الإنجاز جائزة بقيمة 30 ألف دولار لتغطية تكاليف عمليات ما بعد الإنتاج. كما ستتأهل المشاريع المشاركة في السوق لجوائز أخرى يقدمها رعاة وشركاء السوق.

وتضم لجنة تحكيم السوق المخرجة والكاتبة والمنتجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والشاعر والكاتب ومؤسس مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والمدير العام لمهرجان واغادوغو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الإفريقية أليكس موسى ساوادوغو، والمنتج الألماني ثاناسيس كاراثانوس، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن عضوين إضافيين سينضمان إلى لجنتي التحكيم.

وقال إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إن « سوق البحر الأحمر هو تأكيد على التزامنا بدعم المواهب، واكتشاف التنوع والزخم الإبداعي لهذه المنطقة، وقدرتها على تقديم قصص جديدة بقوالب وأساليب مبتكرة، حيث يسعدنا فتح الباب على فرص جديدة للتطوير والدعم بمشاركة أهم خبراء صناعة السينما »، معربا عن اعتزازه بالمساهمة في إيصال هذه الأصوات الجريئة والمبدعة إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم ».

وفي السياق ذاته، أكدت شيفاني بانديا مالهوترا المدير التنفيذي للمهرجان على أن « الهدف هو خلق منظومة سينمائية متكاملة تجذب المواهب الصاعدة إضافة إلى أصحاب الخبرات من العالم العربي وإفريقيا، بهدف تطوير مشاريعهم في بيئة احترافية دولية تعير الانتباه إلى خصوصية هذه المنطقة، وما تقدمه من إمكانات »، مشيرة إلى أن دور سوق البحر الأحمر يكمن في اكتشاف وتطوير وتمويل هذه المواهب، ثم تقديمها على هذه المنصة الدولية ».

يذكر أن الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة من 6 إلى 15 دجنبر 2021، فيما تقام فعاليات سوق البحر الأحمر من 8 إلى 11 دجنبر 2021.

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