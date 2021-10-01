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الملك ل”الرئيس الصيني”: ننوه بمستوى علاقاتنا وتعاوننا في مجال اللقاحات

2021-10-01 / 11:51 صباحًا
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة السيد شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “يسرني أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال جمهورية الصين الشعبية بعيدها الوطني. ولا يسعني في غمرة هذه المناسبة الوطنية إلا أن أجدد لكم تقديري لما حققتموه للشعب الصيني من منجزات كبرى ومكاسب هامة في مجال تحديث الدولة وتحقيق التنمية الشاملة”.

ونوه جلالة الملك، بهذه المناسبة، بـ”المستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة المغربية الصينية وتعاوننا المشترك، خاصة في مجال اللقاحات، خلال هذه الجائحة التي يشهدها العالم، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذه الروابط، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، وفي إطار المنتديات التي تجمع بلدينا على المستويين العربي والإفريقي”.

وجدد جلالة الملك الإعراب عن تهانئه الحارة للسيد شي جين بينغ ، مشفوعة بمتمنياته له بموفور الصحة والهناء، وللشعب الصيني بموصول الرقي والازدهار تحت قيادته المتبصرة.

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