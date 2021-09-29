مفوضية : مصرع أكثر من 20 ألف مهاجر في مياه المتوسط منذ 2014

2021-09-29 / 9:24 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه منذ عام 2014، “لقي أكثر من 20 ألف مهاجر مصرعهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط​ تجاه أوروبا”.

وحسب وثيقة صادرة عن المفوضية حول خطة عمل جديدة لمكافحة تهريب البشر، فإنه منذ بداية العام الحالي حصدت مياه المتوسط أرواح 1369 مهاجرا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت في تقرير سابق أن حصيلة الضحايا في الأشهر الست الأولى من هذا العام لا تقل عن 1146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، منوهة بأنها زادت بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأفادت المنظمة في تقريرها نصف السنوي، بأن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر المتوسط ارتفع 58% بين يناير ويونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من 2020

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