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تقرير: ارتفاع في أثمان المواد الغذائية بالحسيمة خلال الشهر المنصرم

2021-09-29 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالحسيمة خلال شهر غشت الماضي ارتفاعا بنحو 0.9 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله.

وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بأنه على المستوى السنوي عرفت الأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2 في المائة.

وعلى المستوى الشهري، أشار المصدر ذاته إلى أن أثمان المواد الغذائية ارتفعت ب 1.6 في المائة في غشت الماضي مقارنة بشهر يوليوز، وذلك تحت تأثير تزايد أثمان المواد المكونة لمجموعات “السمك وفواكه البحر” ب 5.3 في المائة و”الخضر” ب 4.5 في المائة ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 2.5 في المائة ، والفواكه ” ب 2.2 في المائة” والزيوت والذهنيات “ب 0.5 في المائة و”القهوة و الشاي والكاكاو” ب 0.2 في المائة.

بينما سجلت المواد غير الغذائية استقرارا نتيجة ارتفاع مؤشرات أثمان قسمي “مطاعم وفنادق ” ب0.5 في المائة” و “النقل” ب 0.3 في المائة ، وانخفاض مؤشرات أثمان قسمي “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ” ب 0.1 في المائة ، و” السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ” ب 0.4 في المائة، فيما ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.

وعلى المستوى السنوي، أفاد البلاغ بارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 2.2 في المائة ، عازيا ذلك أساسا إلى التزايد الذي مس أثمان المواد المكونة لمجموعات “الزيوت والذهنيات ” ب 17.0 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 7.4 في المائة، و”اللحوم” ب 3.9 في المائة، و”السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 1.5 في المائة” و”الخبز والحبوب ” ب 1.0 في المائة” و” الحليب،الجبن والبيض” ب 0.5 في المائة، و “التبغ” ب 2.9 في المائة.

كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.8 في المائة ، وتأرجح التباين الحاصل في الأقسام المشكلة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.0 في المائة لقسم ” مواد وخدمات أخرى ” وارتفاع قدره 8.9 في المائة لقسم “النقل”.

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‫8 تعليقات

  2. لقد أصبحت الزيادة في جميع المواد الأساسية الضرورية للحياة .حتى الساعة البيولوجية قاموا بالزيادة فيها املنا بالله قبل كل شيء والامل الآخر في الحكومة الجديدة.

  3. اصبحت الزيادات في المواد الأساسية الضرورية للحياة . حتى الساعة البيولوجية قاموا بالزيادة فيها املنا بالله قبل كل شيء والامل الآخر في الحكومة الجديدة أن تراعي لجيوب الفقير الذي لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. الزيادة الساروخية ليست في المواد الغذائية وإنما في المواد البناء وكذا المحروقات الى أين ستصلون. أين هي الحكومة الجديدة لتواجه هذه المحنة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن البسيط.

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