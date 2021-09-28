ناصر بوريطة ونظيره الموريتاني

في زيارة عمل رسمية.. وزير الخارجية الموريتاني يحل اليوم بالرباط

2021-09-28 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

يحل اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، بالرباط، فى زيارة عمل رسمية.

وحسب مصادر مطلعة، فسيلتقي الوزير الموريتاني، خلال زيارته، بنظيره المغربي ناصر بوريطة وعدد من المسؤولين المغاربة.

كما سيقوم المسؤول الموريتاني خلال هذه الزيارة، بوضع حجر الأساس للبناء الجديد الذى سيتم نقل السفارة الموريتانية إليه .

هذا والقى ولد الشيخ أحمد، الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا من الوزير ناصر بوريطة، أكد الطرفان خلاله عزمهما “تكثيف الاتصال، والمشاورات الدائمة في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.

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