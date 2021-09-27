مباحثات بين وزير الخارجية اللبناني والسفير المغربي.. وهذه محاورها

هبة بريس

استقبل عبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية الجديدة امحمد كرين سفير صاحب الجلالة في لبنان، وذلك في إطار زيارة مجاملة وتعارف.

وكان هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الجيدة القائمة بين المغرب ولبنان.

كما تم استعراض الأوضاع في البلدين وتطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية .

وتطرق الجانبان أيضا إلى المساعدات الغذائية والطبية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بمنحها للبنان إثر انفجار ميناء بيروت، إلى جانب المستشفى الميداني العسكري الذي قدم خدمات جليلة للساكنة، وكذا الهبة الملكية السامية إلى الجيش والشعب اللبناني التي توصل بها الجيش مؤخرا في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها البلد.

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