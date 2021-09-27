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“ترانسبرانسي المغرب”: انتخابات 8 شتنبر عرفت استعمالا مكثفا للمال

2021-09-27 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ” ترانسبرنسي المغرب”، أنها تابعت سير الانتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها.

وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن الانتخابات، عرفت استعمالا مكثفا للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة.

وسجلت الجمعية استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات، ومنها، “منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام”.

واستنكرت استمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، وهي الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات، بحسب الجمعية.

كما أشارت إلى استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.

ودعت الجمعية، السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات”، فضلا عن فتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، مطالبة كذلك، بالإسراع في البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.

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