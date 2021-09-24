اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالي السابق بوتشديمون في إيطاليا

2021-09-24 / 7:03 مساءً
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هبة بريس

اعتقلت السلطات الإيطالية الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون المعروف بتنظيمه الاستفتاء حول انفصال الإقليم، والمطلوب في إسبانيا بتهمة التحريض على التمرد.

وقال غونزالو بويه محامي بوتشديمون، إن موكله “تم اعتقاله بعد وصوله إلى سردينيا بصفة برلماني أوروبي”، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه في الـ14 من أكتوبر 2019.

وكان من المقرر أن يشارك بوتشديمون في سردينيا في بعض الفعاليات الثقافية ويلتقي عددا من الساسة المحليين.

وغادر بوتشديمون إسبانيا بعد إقصائه عن رئاسة حكومة كتالونيا وإخضاعه للتحقيق، حيث استقر في بلجيكا منذ 2017.

وأصدرت سلطات إسبانيا عفوا عن عدد من زعماء الانفصاليين في كتالونيا لم يشمل بوتشديمون.

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