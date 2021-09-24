أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من نوابه
انتخب، صباح اليوم الجمعة 24 شتنبر الجاري، عزيز اخنوش رئيسا للجماعة الترابية لاكادير.
واسفرت عملية انتخاب اخنوش، المرشح الوحيد، الذي أشرف عليها عامل أكادير ، على حصوله على 51 صوتا وامتناع 5 أعضاء.
كما عرفت جلسة انتخاب رئيس جماعة اكادير ونوابه حضور 55 عضوا من أصل 61 عضوا.
كما عرفت نفس الجلسة، انتخاب نواب رئيس الجماعة، والتي جاءت على الشكل التالي:
النائب الأول : بودرقة مصطفى عن الاحرار
النائب الثاني : البشير بنحماد عن الاحرار
النائب الثالث : عبد الغني بوعيشي عن الاحرار
النائب الرابع : عبد الله بولغماير عن الاحرار
النائب الخامس : فاطمة امزيل عن الاحرار
النائب السادس: الحسين ابودرار عن البام
النائب السابع : اكرنان امحند عن الاتحاد الاشتراكي
النائب الثامن : الحبيب اغريس غن الاستقلال
النائبة التاسعة : ابوزيد فاطمة الزهراء عن الاحرار
النائبة العاشرة : زهرة المنشودي عن الاحرار
22 تعليقات
نطلب من السيد عزيز ان يسرع في إتمام المشاريع الكبرى المبرمجة لتصبح مدينة اكادير تضاهي المدن المغربية الكبرى كمراكش وطنجة والرباط ووووو…….
مافهمت والو