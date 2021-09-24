أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من نوابه
انتخب، صباح اليوم الجمعة 24 شتنبر الجاري، عزيز اخنوش رئيسا للجماعة الترابية لاكادير.
واسفرت عملية انتخاب اخنوش، المرشح الوحيد، الذي أشرف عليها عامل أكادير ، على حصوله على 51 صوتا وامتناع 5 أعضاء.
كما عرفت جلسة انتخاب رئيس جماعة اكادير ونوابه حضور 55 عضوا من أصل 61 عضوا.
كما عرفت نفس الجلسة، انتخاب نواب رئيس الجماعة، والتي جاءت على الشكل التالي:
النائب الأول : بودرقة مصطفى عن الاحرار
النائب الثاني : البشير بنحماد عن الاحرار
النائب الثالث : عبد الغني بوعيشي عن الاحرار
النائب الرابع : عبد الله بولغماير عن الاحرار
النائب الخامس : فاطمة امزيل عن الاحرار
النائب السادس: الحسين ابودرار عن البام
النائب السابع : اكرنان امحند عن الاتحاد الاشتراكي
النائب الثامن : الحبيب اغريس غن الاستقلال
النائبة التاسعة : ابوزيد فاطمة الزهراء عن الاحرار
النائبة العاشرة : زهرة المنشودي عن الاحرار
9 تعليقات
نحن لانريد ان شئ سوى التغير وكل مسؤول يكون عبرة لمدبنته وان يتقي الله .كما يقال (كل راع مسؤول عن رعيته).
هل السيد اخنوش يستطيع ان يتوفق او باحرى أن يجمع بين رئيس الحكومة وكذا رئيس الجهة ورئيس الجماعة ورئيس الحزب……. هذه كلها مسؤوليات كبيرة وهل يستطيع لها….
إن السيد اخنوش رجل سياسي ممتاز جدا وهو قادر على اخراج المغرب من ازمته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق.
تعتبر مدينة أكادير من المدن الكبرى السياحة بامتياز لهذا يجب على كل مسؤول ان يقوم بعمل جبار لهذا المدينة السياحية المثيرة للجمال …
يجب أن تكون المصداقية وروح المواطنة حتى نتخطى هذه المشاكل العالقة ولي أمل كبير بأن حزب الاحرار سيكون قد المسؤولية وذالك بفضل الكفاءات العالية والاستراتيجية …..ولكم التوفيق والمزيد من التألق.
إن السيد اخنوش له غيرة على وطنه وطموحات من أجل النهوض بمدينة عريقة ويتكلم عنها العالم بأكمله…
الرجال قوامون على النساء ولكن اليوم أصبح العكس.ههههههههههههههه
كل التوفيق للسبد عزيز اخنوش
السيد اخنوش قام بتنظيف الأحزاب فله ألف تحية وتقدير واجلال لهذا السيد النزيه فهو يعرف التصرف والمعاملة الحسنة .