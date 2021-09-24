عزيز اخنوش

أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من نوابه

2021-09-24 / 10:28 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

انتخب، صباح اليوم الجمعة 24 شتنبر الجاري، عزيز اخنوش رئيسا للجماعة الترابية لاكادير.

واسفرت عملية انتخاب اخنوش، المرشح الوحيد، الذي أشرف عليها عامل أكادير ، على حصوله على 51 صوتا وامتناع 5 أعضاء.

كما عرفت جلسة انتخاب رئيس جماعة اكادير ونوابه حضور 55 عضوا من أصل 61 عضوا.

كما عرفت نفس الجلسة، انتخاب نواب رئيس الجماعة، والتي جاءت على الشكل التالي:

النائب الأول : بودرقة مصطفى عن الاحرار
النائب الثاني : البشير بنحماد عن الاحرار
النائب الثالث : عبد الغني بوعيشي عن الاحرار
النائب الرابع : عبد الله بولغماير عن الاحرار
النائب الخامس : فاطمة امزيل عن الاحرار
النائب السادس: الحسين ابودرار عن البام
النائب السابع : اكرنان امحند عن الاتحاد الاشتراكي
النائب الثامن : الحبيب اغريس غن الاستقلال
النائبة التاسعة : ابوزيد فاطمة الزهراء عن الاحرار
النائبة العاشرة : زهرة المنشودي عن الاحرار

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‫9 تعليقات

  2. هل السيد اخنوش يستطيع ان يتوفق او باحرى أن يجمع بين رئيس الحكومة وكذا رئيس الجهة ورئيس الجماعة ورئيس الحزب……. هذه كلها مسؤوليات كبيرة وهل يستطيع لها….

  3. إن السيد اخنوش رجل سياسي ممتاز جدا وهو قادر على اخراج المغرب من ازمته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق.

  4. تعتبر مدينة أكادير من المدن الكبرى السياحة بامتياز لهذا يجب على كل مسؤول ان يقوم بعمل جبار لهذا المدينة السياحية المثيرة للجمال …

  5. يجب أن تكون المصداقية وروح المواطنة حتى نتخطى هذه المشاكل العالقة ولي أمل كبير بأن حزب الاحرار سيكون قد المسؤولية وذالك بفضل الكفاءات العالية والاستراتيجية …..ولكم التوفيق والمزيد من التألق.

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