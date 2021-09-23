باحثون يعثرون على أقدم مجوهرات بمغارة بيزمون بالصويرة

هبة بريس

اكتشف علماء الآثار أقدم قطعة مجوهرات في العالم، ويقولون إن الخرزات التي يبلغ عمرها 150 ألف عام ربما استُخدمت كأقراط أو على عقد.

واكتُشفت مجموعة مكونة من 33 خرزة صدف بين عامي 2014 و2018 عند مدخل كهف بزمون، على بعد حوالي 10 أميال من الصويرة، وهي مدينة تقع على الساحل الأطلسي للمغرب.

ويعود تاريخ الخرزات إلى ما بين 142000 و150000 سنة، وعثر عليها فريق، بما في ذلك علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة أريزونا في توكسون.

وقال المعد الرئيسي، ستيفن إل كون، إن هذا هو أقدم دليل معروف على شكل من أشكال التواصل البشري غير اللفظي ويلمح إلى أصل مهاراتنا المعرفية.

ويشير هذا إلى أن السلوك البشري في قول أشياء عن نفسه من خلال المجوهرات وغيرها من الزخارف، بدأ قبل ذلك بكثير مما كان يُعتقد سابقا.

ويقول كون وزملاؤه إن الخرزات هي أقدم دليل معروف على شكل واسع الانتشار من التواصل البشري غير اللفظي.

وصنعت الخرزات المكتشفة من أصداف الحلزون البحري، ويبلغ طول كل منها حوالي نصف بوصة.

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