صفرو.. حفيظ وشاك يفجرها في وجه البيجيدي جمال الفلالي أثناء تسليم السلط

ع محياوي _ هبة بريس

تمت صباح اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، بمقر جماعة صفرو عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق لجماعة صفرو جمال الفيلالي الذي لا زالت ملفاته بجرائم المالية تتداول، والرئيس الحالي حفيظ وشاك عن حزب الأحرار تحت إشراف باشا مدينة صفرو.

وتأتي عملية تسليم السلط بين الرئيسين في إطار تهيئ الظروف الملائمة لضمان مواصلة الجماعة لتسيير شؤونها في ظروف مناسبة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 هـ (07 يوليوز 2015م) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 49 منه.

المثير للجدل أثناء تسليم السلط بين الرئيس الحالي عبد الحفيظ وشاك وجمال الفيلالي عن حزب العدالة والتنمية هو تسجيل غياب 135 ملف يهم الصفقات لم يظهر لها أثر أثناء تسليم السلط ، حسب مصدر خاص من داخل القاعة ، ليتبين أن الرئيس السابق جمال الفيلالي عن حزب العدالة والتنمية في ورطة من جديد مع هذه الملفات الخطيرة كما وصفها متابعي الرأي العام بمدينة صفرو.

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