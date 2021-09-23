صفرو.. حفيظ وشاك يفجرها في وجه البيجيدي جمال الفلالي أثناء تسليم السلط

2021-09-23 / 2:56 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

تمت صباح اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، بمقر جماعة صفرو عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق لجماعة صفرو جمال الفيلالي الذي لا زالت ملفاته بجرائم المالية تتداول، والرئيس الحالي حفيظ وشاك عن حزب الأحرار تحت إشراف باشا مدينة صفرو.

وتأتي عملية تسليم السلط بين الرئيسين في إطار تهيئ الظروف الملائمة لضمان مواصلة الجماعة لتسيير شؤونها في ظروف مناسبة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 هـ (07 يوليوز 2015م) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 49 منه.

المثير للجدل أثناء تسليم السلط بين الرئيس الحالي عبد الحفيظ وشاك وجمال الفيلالي عن حزب العدالة والتنمية هو تسجيل غياب 135 ملف يهم الصفقات لم يظهر لها أثر أثناء تسليم السلط ، حسب مصدر خاص من داخل القاعة ، ليتبين أن الرئيس السابق جمال الفيلالي عن حزب العدالة والتنمية في ورطة من جديد مع هذه الملفات الخطيرة كما وصفها متابعي الرأي العام بمدينة صفرو.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تعترف ب”مغربية الصحراء” + فيديو

فرنسا تعترف ب”مغربية الصحراء” + فيديو

2021-09-23 / 2:17 مساءً
Photo of العسكر الجزائري يفكر في تغيير صلاة المغرب بصلاة الجزائر

العسكر الجزائري يفكر في تغيير صلاة المغرب بصلاة الجزائر

2021-09-23 / 1:59 مساءً
Photo of إصدار دليل عملي للترافع حول قضية الصحراء المغربية

إصدار دليل عملي للترافع حول قضية الصحراء المغربية

2021-09-23 / 12:51 مساءً
Photo of جزائريون لتبون: “هل أغاضتك طائرات المغرب التي تمر فوقنا وهي محملة بلقاحات كورونا”

جزائريون لتبون: “هل أغاضتك طائرات المغرب التي تمر فوقنا…

2021-09-23 / 12:31 مساءً
Photo of الملك مبرقا ولي العهد السعودي: متمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية والهناء

الملك مبرقا ولي العهد السعودي: متمنياتنا لكم بموفور الصحة…

2021-09-23 / 12:27 مساءً
Photo of واشنطن تجدد التزامها بمواكبة أجندة الإصلاحات الملكية

واشنطن تجدد التزامها بمواكبة أجندة الإصلاحات الملكية

2021-09-23 / 10:54 صباحًا
Photo of في جلسة بدون صحافة.. الثانوي رئيسا للمجلس البلدي بسطات

في جلسة بدون صحافة.. الثانوي رئيسا للمجلس البلدي بسطات

2021-09-23 / 10:29 صباحًا
Photo of بعد اصطفافه بالمعارضة.. الPPS: سنقارب المرحلة الراهنة بوطنية ومسؤولية

بعد اصطفافه بالمعارضة.. الPPS: سنقارب المرحلة الراهنة بوطنية ومسؤولية

2021-09-23 / 10:24 صباحًا
Photo of بيدرو سانشيز: ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب.. وسنعيد علاقاتنا بطريقة أكثر صلابة

بيدرو سانشيز: ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب.. وسنعيد علاقاتنا…

2021-09-23 / 10:01 صباحًا
Photo of إسرائيل تهنئ الملك محمد السادس بحصوله على جائزة “جان جوريس للسلام

إسرائيل تهنئ الملك محمد السادس بحصوله على جائزة “جان…

2021-09-22 / 10:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق