لفتيت يعلن عن تاريخ إيداع ترشيحات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

هبة بريس - الرباط

أنهى وزير الداخلية إلى علم أعضاء مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، وكذا ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثلي المأجورين، الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات ستبتدئ يوم الجمعة 24 شتنبر 2021 وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الإثنين 27 شتنبر 2021.

وحسب بلاغ للوزير، فطبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإنه يجب إيداع التصريحات بالترشيح برسم الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، وممثلي مجالس الجهات، وممثلي الغرف المهنية، وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة المعنية. أما لوائح الترشيح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فينبغي إيداعها لدى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء الكائن مقرها بوزارة الداخلية.

وتوجد نماذج المطبوعات الخاصة بالترشيح رهن إشارة الأشخاص الراغبين في الترشح بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وبمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة المعنية بالنسبة للهيئات الناخبة الأخرى.

وفي الأخير، يذكر وزير الداخلية أن الفترة المخصصة للحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021.

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