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نائب إيطالي يستنكر اختلاس مساعدات المحتجزين في مخيمات تندوف

2021-09-21 / 1:53 مساءً
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هبة بريس

عبر النائب الإيطالي، ماتيا فانتيناتي، عن استنكاره لاختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

وأثار البرلماني الإيطالي، في سؤال موجه لوزير الخارجية الإيطالي، الاتهامات بالتزوير في تدبير المساعدات الدولية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر، مبرزا أن “البوليساريو” تدبر وتستغل مختلف الاعتمادات المتأتية من التعاون الدولي.

كما حذر النائب الإيطالي من أن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف يمكن أن تسهل تسلل الجماعات الجهادية الناشطة في المنطقة.

واستحضر البرلماني الإيطالي مضمون تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي كشف عن وجود اختلاسات ضخمة للمساعدات الإنسانية الدولية من قبل “البوليساريو”.

وذكر بأن إيطاليا سبق لها تمويل مساعدات مخصصة لهذه المخيمات في إطار التعاون الدولي، داعيا الوزير إلى توفير آليات مراقبة للحيلولة دون وقوع هذه الاختلاسات في المستقبل.

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