القوات المسلحة الملكية تشارك في استعراض لإحياء ذكرى استقلال المكسيك

2021-09-17 / 10:14 صباحًا
0
هبة بريس

شاركت تجريدة من القوات المسلحة الملكية، أمس الخميس بمكسيكو، في الاستعراض العسكري التقليدي الذي نظم بمناسبة إحياء الذكرى المئوية الثانية لاستقلال المكسيك.

وأقيم الاستعراض العسكري في ساحة زوكالو الشهيرة، وسط العاصمة المكسيكية، بحضور رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل، بصفته ضيف شرف.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب بالمكسيك أن التجريدة المغربية كانت واحدة من 13 وفدا أجنبيا مشاركا في هذا الاستعراض، بينها وفود فرنسا والأرجنتين وكولومبيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وكوت ديفوار.

وترأس الوفد الرسمي المغربي، في هذا الحفل، سفير المغرب بمكسيكو، السيد عبد الفتاح اللبار، برفقة الكولونيل عبد اللطيف أشقير، بصفته قائدا للتجريدة المغربية.

وبالإضافة إلى قائدها، كانت التجريدة المغربية التي شاركت في الاستعراض العسكري بساحة زوكالو، مكونة من ستة أفراد يحملون الأعلام وتسعة صفوف من ثلاثة جنود. وحظيت بتصفيق حار تقديرا لمشاركة المملكة في هذا الاحتفال الهام بالنسبة للشعب المكسيكي.

وسجل البلاغ أن المشاركة المغربية، التي حظيت بتقدير كبير من قبل السلطات المكسيكية، أثارت اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام المحلية، ما من شأنه أن يعزز أكثر أواصر الصداقة بين المغرب والمكسيك.

وشهد الاستعراض العسكري التقليدي مشاركة 15 ألف فرد من مختلف فروع القوات المسلحة المكسيكية، فضلا عن 600 دبابة ومركبة عسكرية و100 طائرة حلقت في سماء العاصمة، احتفاء بهذه المناسبة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتحول لحديث الساعة بجهة البيضاء سطات

فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتحول لحديث الساعة بجهة البيضاء…

2021-09-17 / 10:37 صباحًا
Photo of مغارة مغربية تكشف أقدم الأدلة على بداية صنع الملابس

مغارة مغربية تكشف أقدم الأدلة على بداية صنع الملابس

2021-09-17 / 10:05 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-17 / 9:10 صباحًا
Photo of السجن للمتحرش بفتاة طنجة ومتابعة مصور الفيديو ورفيقيه في سراح

السجن للمتحرش بفتاة طنجة ومتابعة مصور الفيديو ورفيقيه في…

2021-09-16 / 10:36 مساءً
Photo of المغرب يقارب بجنيف مسؤولية الجزائر عن محنة المحتجزين في مخيمات تندوف

المغرب يقارب بجنيف مسؤولية الجزائر عن محنة المحتجزين في…

2021-09-16 / 10:12 مساءً
Photo of سويسرا.. نجية العبادي رئيسة للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب

سويسرا.. نجية العبادي رئيسة للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب

2021-09-16 / 9:56 مساءً
Photo of امزازي يتراجع ويرسل جدول امتحانات يشمل مادة التربية الاسلامية

امزازي يتراجع ويرسل جدول امتحانات يشمل مادة التربية الاسلامية

2021-09-16 / 9:32 مساءً
Photo of فاس..إيقاف شخص وسيدة لتورطهم في التهريب الدولي للمخدرات.

فاس..إيقاف شخص وسيدة لتورطهم في التهريب الدولي للمخدرات.

2021-09-16 / 8:34 مساءً
Photo of ادارة الجمارك : نسبة تهريب السجائر بلغت 1,91 في المائة خلال 2021

ادارة الجمارك : نسبة تهريب السجائر بلغت 1,91 في…

2021-09-16 / 8:19 مساءً
Photo of إقامة مراسم إغلاق ثوابيت جثماني السائقين المغربيين قبل نقلهما للمغرب

إقامة مراسم إغلاق ثوابيت جثماني السائقين المغربيين قبل نقلهما…

2021-09-16 / 7:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق