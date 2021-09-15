تارودانت : الحزب المغربي الحر يبحث عن مرشحه ” المختفي”

2021-09-15 / 5:40 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

في سابقة من نوعها لدى الاحزاب، أصدرت التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بأولاد تايمة اقليم تارودانت، بلاغ تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، تدين من خلاله بشدة تصرف أحد منتخبيها ” ع .أ” الناجحين في استحقاق 8 شتنبر الجاري، بعد اتخاذه قرار فردي من أجل التحالف مع أحزاب أخرى، و قطعه الإتصال مع أعضاء التنسيقية المحلية للحزب،دون أن يعلموا مكان تواجده بعد إعلان النتائج والتي مكنت الحزب من مقعد واحد لأول مرة .

واستنكر البلاغ هذا الفعل الذي وصفه ب ” اللا أخلاقي” الذي قام به العضو المتوج،مؤكدة التنسيقية المحلية للحزب أنها هي المخولة قانونا باعتبارها هيئة التزكية، من أجل التفاوض و أن أي تحالف خارج التنسيقية المحلية فهي غير مسؤولة عنه و ستتقدم إلى القضاء لممارسة حقها.

وعبرت تنسيقية الحزب المغربي الحر، في بلاغها أنها لنن تقبل بأغلبية ضعيفة هدفها التسابق على النيابات بعيدة عن تطلعات الساكنة.
مؤكدة التزامنا من داخل الحزب المغربي الحر بالمشاركة في تحالف يحترم الثقة الساكنة وفق الاتفاق على العناوين الكبرى للبرنامج السياسي المشترك مع باقي الفرقاء المشكلين للتحالف ما يتماشى مع المصلحة العامة لساكنة أولاد تايمة.

وعبرت تنسيقية الحزب المغربي الحر أنها لن تقبل هذه التصرفات و ستقف ضد كل من خولت له نفسه البيع و الشراء في ما افرزته اصوات المواطنين.

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