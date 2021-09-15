علامة “الهيب هوب” المغربية New District تقدم أول فنّان لها Hassa1

هبة بريس: القسم الفني

بحس من النوستالجيا و الحنين ,كتب مغني الراب الشاب Hassa1 أغنيته و ذلك خلال فترة الحجر الصحي، ولإخراج هذا العمل للوجود، استعانت New District بمواهب مغربية معروفة أبرزها : وسيم كراكي ، المشهور فنيا باسم “هاديس” Hades والمخرج علاء الدين رايس…

و الجدير بالذكر أن الفنان الشاب hassa1 متأهل لنهائي مسابقة الراب بمهرجان الهيب هوب الدولي لسنة 2020- المنظم من قبل مؤسسة “علي زاوا” في إطار برنامج المدرسة الإيجابية Positive School – العلامة الجديدة للهيب هوب New District التي اكتشفته وتعاقدت معه لمنحه فرصة الانطلاق في مسار فني جديد.

و تعتبر العلامة المستقلة، New District هي فرع لشركة “عليان” للانتاج Ali n’ Productions , حيث أسست سنة 2020 بالدارالبيضاء من طرف نبيل عيوش، أمين بنجلون وأنس بسبوسي(المعروف بإسم باوس)، المدير الفني الحالي للعلامة، مع هند مجيد، مديرة المشروع.

كما تعد New District, مغامرة إنسانية تطمح إلى اكتشاف المواهب الشابة المغربية لتحمل عاليا أصواتهم، وحسهم ورسائلهم. من التلحين إلى الإنتاج، النشر، التوزيع، وصولا إلى البرمجة ، تدعم New District المواهب الشابة في جميع هذه المراحل.

و تم دعم ومواكبة New District من طرف المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، شريكها المؤسساتي، الذي يدعم الرياضة والشباب المغربي منذ أكثر من 60 عامًا ، ويعمل للكشف عن المواهب الجديدة القادمة من جميع الأنواع الرياضية من بينها breakdance، و هي الرياضة الأولمبية الجديدة التي تروج لها علامة New District .

كما تولي New District اهتماما خاصا للفنانات، وتواصل بحثها النشيط على الفنانين الشباب في جميع أنحاء المملكة : مغني الراب, الراقصين, Beatmakers, فناني الكتابة على الجدران …

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