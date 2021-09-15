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ضمنها المغرب.. بلينكن يعقد اجتماعا مع الدول الموقعة على “الاتفاق الإبراهيمي”

2021-09-15 / 9:54 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيعقد، الجمعة، اجتماعاً عبر الفيديو مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع “الاتفاق الإبراهيمي” بين الدول العربية الثلاث، معربة عن أملها بأن يمثّل هذا التوجه خطوة نحو “سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن سيجمع وزراء خارجية كلّ من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب “للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهاراً”.

ويشكّل الإعلان عن الاجتماع واستخدام عبارة الاتفاق الإبراهيمي إقراراً تامّاً لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنّه علامة نجاح لسياستها الخارجية، لا سيّما وأنّها المرة الأولى التي تربط فيها الإدارة الديمقراطية بين هذه الاتفاقيات وحلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

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