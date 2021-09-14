زهير البهاوي يقرر طرح جديده الغنائي في هذا التاريخ

نجلاء مزيان - هبة بريس

من المرتقب أن يطرح الفنان المغربي زهير بهاوي، جديده الفني عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، تحت عنوان “ناري” خلال الأيام القليلة القادمة.

و أعلن الفنان المغربي عن تاريخ إطلاق جديده الغنائي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

ونشر بهاوي صورة له عبر نفس المنصة مرفوقا بالتعليق التالي “ناري في الـ24 من شهر شتنبر الجاري.. سجلوا هذا التاريخ”.

أغنية “ناري” هي من كلمات وألحان زهير البهاوي نفسه و صهيب طيب، فيما تكلف بالتوزيع بلال أفريكانو.

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