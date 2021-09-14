توقيف مصور شريط التحرش بفتاة التنورة القصيرة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصالح الامنية بمدينة طنجة من توقيف مصور شريط التحرش بفتاة ترتدي تنورة قصيرة بمنطقة بوخالف ، فيما لازال البحث جاريا لاعتقال المتحرش الذي ظهر في شريط الفيديو.

وبحسب مصادر الموقع فقد تم اعتقال مصور الشريط الذي اثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي الى حانب شريك له فيما تواصل المصالح الامنية ابحاثها لتوقيف المتحرش الذي فر الى مدينة تازة .

وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لتعرض فتاة للتحرش والضرب بالشارع بالعام.

وحسب الفيديو المذكور، فقد عمد شاب إلى ملاحقة فتاة ورفع فستانها وضربها بالشارع العام، موثقا المشهد رفقة أصدقائه بكاميرات هواتفهم.

هذا وآثارت الواقعة، سخط واستياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة التحرش.

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