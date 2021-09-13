ادارية فاس تلغي انتخاب البوطيين لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس

2021-09-13 / 8:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها القطعي زوال اليوم الاثنين 13 شتنبر الجاري، بإلغاء انتخاب عبد المالك البوطيين لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في الإنتخابات التي جرت مؤخرا ، وقبول الطعن الذي تقدم به هشام مرون ضد الرئيس المنتخب بدعوى عدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب قانونا.

وقد استدعت هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء 07 شتنبر 2021 ، كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، وهشام مرون بصفته الطرف الطاعن.

وقد مثل كل الأسماء المذكورة أمام هيئة القضاء من أجل مباشرة إجراءات التحقيق، هذا بعد ان تقدم محامي الرئيس المطعون فيه بشهادة إدارية تفيد أن عبد المالك البوطيين قد التحق بمؤسسة تعليمية بخنيفرة سنة 1976 دون أن يوضح مستوى دراسته أو تأكيد انقطاعه او انتقاله او فصله من الدراسة، وذلك بالاعتماد على محضر اجتماع رئيس مصلحة الشؤون التربوية ، ورئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية ومدير المؤسسة التعليمية المذكورة.

وقد طالب قاضي جلسة الحكم من المدير الإقليمي إحضار السجل الذي يشير إلى تاريخ تسجيل جميع التلاميذ بالمؤسسة، حيث لم يشر إلى مايفيد أنه حصل على الشهادة الابتدائية مشكل النزاع او ٱخر مستوى دراسي له، أو ما يؤكد انه اجتاز السنة الخامسة ابتدائي

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