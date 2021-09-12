طقس الأحد : الأجواء صافية بأغلب مناطق المملكة

هبة بريس _ اارباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى، داخل منطقة سوس وشرق أقاليمنا الجنوبية.

وسيلاحظ،كالعادة، تشكل سحب منخفضة قرب السواحل الشمالية والوسطى مرفوقة بكثل ضبابية خلال الصباح والليل أو بأمطار جد خفيفة محليا.

وستنمو سحب شيئا ما غير مستقرة خلال الزوال بالأطلس مع نزول قطرات مطرية ورعد محليا؛ مع ظهور سحب مدارية آتية من الجنوب بأقصى جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى، داخل منطقة سوس وشرق أقاليمنا الجن

وسيلاحظ،كالعادة، تشكل سحب منخفضة قرب السواحل الشمالية والوسطى مرفوقة بكثل ضبابية خلال الصباح والليل أو بأمطار جد خفيفة محليا.

وستنمو سحب شيئا ما غير مستقرة خلال الزوال بالأطلس مع نزول قطرات مطرية ورعد محليا؛ مع ظهور سحب مدارية آتية من الجنوب بأقصى جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 31 درجة بالجهات الشرقية والجنوبية لأقاليمنا الجنوبية، وما بين 22 و 28 درجة بكل من الجنوب-الشرقي، شمال أقاليمنا الجنوبية، داخل منطقة سوس والسهول المتواجدة غرب الأطلس وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و 42 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، السايس، بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطي، داخل منطقة سوس، بأقصى الجنوب-الشرقي وشرق أقاليمنا الجنوبية، ما بين 33 و 39 درجة جوار السواحل الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والريف وغرب أقاليمنا الجنوبية وستكون ما بين 27 و 32 درجة بالسواحل الجنوبية، بالأطلس وبالواجهة المتوسطية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 31 درجة بالجهات الشرقية والجنوبية لأقاليمنا الجنوبية، وما بين 22 و 28 درجة بكل من الجنوب-الشرقي، شمال أقاليمنا الجنوبية، داخل منطقة سوس والسهول المتواجدة غرب الأطلس وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و 42 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، السايس، بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطي، داخل منطقة سوس، بأقصى الجنوب-الشرقي وشرق أقاليمنا الجنوبية، ما بين 33 و 39 درجة جوار السواحل الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والريف وغرب أقاليمنا الجنوبية وستكون ما بين 27 و 32 درجة بالسواحل الجنوبية، بالأطلس وبالواجهة المتوسطية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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