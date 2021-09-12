طقس
الصورة تعبيرية

طقس الأحد : الأجواء صافية بأغلب مناطق المملكة

2021-09-12 / 8:57 صباحًا
0
هبة بريس _ اارباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى، داخل منطقة سوس وشرق أقاليمنا الجنوبية.

وسيلاحظ،كالعادة، تشكل سحب منخفضة قرب السواحل الشمالية والوسطى مرفوقة بكثل ضبابية خلال الصباح والليل أو بأمطار جد خفيفة محليا.

وستنمو سحب شيئا ما غير مستقرة خلال الزوال بالأطلس مع نزول قطرات مطرية ورعد محليا؛ مع ظهور سحب مدارية آتية من الجنوب بأقصى جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى، داخل منطقة سوس وشرق أقاليمنا الجن

وسيلاحظ،كالعادة، تشكل سحب منخفضة قرب السواحل الشمالية والوسطى مرفوقة بكثل ضبابية خلال الصباح والليل أو بأمطار جد خفيفة محليا.

وستنمو سحب شيئا ما غير مستقرة خلال الزوال بالأطلس مع نزول قطرات مطرية ورعد محليا؛ مع ظهور سحب مدارية آتية من الجنوب بأقصى جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 31 درجة بالجهات الشرقية والجنوبية لأقاليمنا الجنوبية، وما بين 22 و 28 درجة بكل من الجنوب-الشرقي، شمال أقاليمنا الجنوبية، داخل منطقة سوس والسهول المتواجدة غرب الأطلس وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و 42 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، السايس، بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطي، داخل منطقة سوس، بأقصى الجنوب-الشرقي وشرق أقاليمنا الجنوبية، ما بين 33 و 39 درجة جوار السواحل الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والريف وغرب أقاليمنا الجنوبية وستكون ما بين 27 و 32 درجة بالسواحل الجنوبية، بالأطلس وبالواجهة المتوسطية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 31 درجة بالجهات الشرقية والجنوبية لأقاليمنا الجنوبية، وما بين 22 و 28 درجة بكل من الجنوب-الشرقي، شمال أقاليمنا الجنوبية، داخل منطقة سوس والسهول المتواجدة غرب الأطلس وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و 42 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، السايس، بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطي، داخل منطقة سوس، بأقصى الجنوب-الشرقي وشرق أقاليمنا الجنوبية، ما بين 33 و 39 درجة جوار السواحل الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والريف وغرب أقاليمنا الجنوبية وستكون ما بين 27 و 32 درجة بالسواحل الجنوبية، بالأطلس وبالواجهة المتوسطية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع 6 أشخاص اختناقا في مصنع بالصين

مصرع 6 أشخاص اختناقا في مصنع بالصين

2021-09-12 / 9:59 صباحًا
Photo of طنجة..ثلاثيني يلقي بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية

طنجة..ثلاثيني يلقي بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية

2021-09-11 / 9:02 مساءً
Photo of كان رفقة أمه مدمنة “السلسيون” ..العثور على رضيع في حالة صحية صعبة بطنجة

كان رفقة أمه مدمنة “السلسيون” ..العثور على رضيع في…

2021-09-11 / 8:02 مساءً
Photo of إسناد رئاستها “للبام”..12 حزبا يشكلون تحالفا لتسيير جماعة الفنيدق

إسناد رئاستها “للبام”..12 حزبا يشكلون تحالفا لتسيير جماعة الفنيدق

2021-09-11 / 7:01 مساءً
Photo of درك الهراويين بالبيضاء يفلح في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة

درك الهراويين بالبيضاء يفلح في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة

2021-09-11 / 6:45 مساءً
Photo of ضمنهم موظفو أمن.. توقيف 7 أشخاص “عنفوا” عامل مقهى خلال توقيفه

ضمنهم موظفو أمن.. توقيف 7 أشخاص “عنفوا” عامل مقهى…

2021-09-11 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 3113 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3113 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-11 / 4:44 مساءً
Photo of سطات.. الأمن يطوق “جماعة كيسر” استعدادا لاستقبال جثمان رئيسها” فيديو”

سطات.. الأمن يطوق “جماعة كيسر” استعدادا لاستقبال جثمان رئيسها”…

2021-09-11 / 11:55 صباحًا
Photo of بسبب أشغال “الطرامواي” و”الحافلات”.. انقطاع الماء بعدد من أحياء البيضاء

بسبب أشغال “الطرامواي” و”الحافلات”.. انقطاع الماء بعدد من أحياء…

2021-09-11 / 11:42 صباحًا
Photo of في عملية أمنية مغربية فرنسية وإسبانية.. حجز 26 طنا من المخدرات

في عملية أمنية مغربية فرنسية وإسبانية.. حجز 26 طنا…

2021-09-11 / 10:29 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق