التشكيل الحكومي …السيناريوهات المحتملة في حكومة تستوجب ”النجاعة والكفاءة“

هبة بريس - مروان المغربي

كلف الملك محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، طبقا لما ينص الفصل 47 من الدستور ، وهو الأمر الذي يحتم على رئيس الحكومة المعين، إعداد توليفة حكومية مؤسسة على أغلبية برلمانية مريحة، تضمن لها دعما برلمانيا قويا ومستمرا.

وتروج تكهنات كثيرة حول مسار أخنوش في مشاورات التشكيل، ووجهة التحالفات المقبلة، وتتعدد سيناريوهات التحالف، سيما وأن حزب التجمع الوطني للأحرار يملك فرصا كبيرة لتشكيل تحالف حكومي على قاعدة أغلبية برلمانية مريحة ومتماسكة، بالنظر إلى طبيعة وحجم وعدد مقاعد الأحزاب التي تلته في تصدر الانتخابات.

عصام العروسي: يمتلك حزب الأحرار ثلاثة سيناريوهات لتشكيل التحالف الحكومي

وفي هذا الصدد قال عصام العروسي أستاذ القانون العام، أن حزب التجمع الوطني للأحرار ثلاثة سينريوهات لتشكيل الحكومة، يتمثل الأول في تكوين تحالف يضم كلا من الحزب المتصدر التجمع الوطني للأحرار إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، مضيفاً بالقول :”وهو تحالف ممكن نظريا وحتى عمليا، بحيث سيمكن من تشكيل أغلبية مريحة، كما يمكن إضافة حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف قصد تقويته أكثر، وهذا السيناريو جيد، كما أن هذا التحالف رهين بموقف ورغبة حزب الأصالة والمعاصرة فيما إذا كان سيواصل في المعارضة أو سيدخل للحكومة“..

أما السيناريو الثاني، يضييف عصام العروسي، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فهو تحالف يجمع كل من الأحرار و حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غير أنها أغلبية لن تكون مريحة، وسيتم إضافة حزب الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري، في حال رفض البام الدخول في التحالف، ورغب في الاصطفاف في المعارضة، سيما وأن هناك فكرة رائجة تقول أن دخول البام في التحالف سيترك المجال للعدالة والتنمية لتمارس لوحدها المعارضة، على حد تعبيره.

وحول السيناريو الثالث لتشكيل الأغلبية الحكومية، استرسل العروسي، مشيراً إلى إمكانية أن يتكون التشكيل الحكومي من أحزاب، التجمع الوطني للأحرار والاستقلال إضافةً إلى الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري ثم الإتحاد الاشتراكي، ”حيث سنكون أمام حكومة موسعة، تشكل من أربع أو خمس أحزاب تتقاسم المناصب الوزارية، خاصة وأن الاتحاد الاشتراكي له تجربة حكومية مهمة، وحزب الاستقلال كذلك له عناصر وكفاءات كبيرة، سبق لها أن تحملت المسؤولية وتدرجت في مناصب الدولة“، يقول ضيفنا.

رشيد لبكر: التحالفات الحكومية يجب أن تستحضر النجاعة والكفاءة

من جانبه، قال قال رشيد لبكر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الانتخابات الماضية أدت إلى نوع من مصالحة المواطنين مع الصناديق من خلال إرتفاع نسبة المشاركة، مقارنة بسابقتها، ما يؤشر على عودة الثقة نسبيا للمواطنين بالصناديق والسياسة، كما أن الحكومة المقبلة ستمارس مهامها في ظل دعم شعبي وقبول شعبي أكبر، وسيمنحها مشروعية أكبر.

وعن التحالفات الحكومية المقبلة قال رشيد لبكر في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، إن أول امتحان سيزيد منسوب الثقة حول الحكومة، أو سيصيب المواطن بالإحباط، هو عملية تشكيل هذه التحالفات، لأننا دأبنا على انتقاد التشكيلات الحكومية لكونها تضم عددا كبيرا من الوزارات، ويؤدي إلى سوء التنسيق وبعثرة العديد من الملفات وهدر للمال العام، ويتم النظر إليها بأنها نتيجة ترضيات حزبية فقط، و”بريكولاج“ وترقيعات، لأن الأحزاب كانت تجد صعوبة في بناء تحالفاتها، وكانت تطلب أحيانا يد بعض الاحزاب الصغيرة والبسيطة والكثيرة، حتى تتمكن من بناء أغلبيتها، وكلما ارتفع عدد احزاب التحالف، تكاثرت الوزارات، دون فعالية ولا حكامة ولا أداء جيد للحكومة.

وأضاف ذات المتحدث، مشدداً على رئيس الحكومة المكلف، أن يأخد بعين الاعتبار هذه المسألة، ويؤسس لتحالفات ناجعة ومتماسكة وقوية قادرة على تنفيذ الالتزامات الحكومية، معتبرا أن التحالف الممكن والأفضل سيتشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار بمساندة حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، أولا لأن هذه الأحزاب لم يقع بينها أي خصومات ولا مناوشات كبرى، وكانت دائما في تجانس ووئام فيما بينها، مما سيساهم في بناء تحالف هادئ ومنسجم فيما بينها.

واسترسل معززا أطروحته، بكون أن هذه الأحزاب تتقارب من ناحية المرجعية، حيث تتفق على المرجعيات والاختيارات الليبرالية، إضافة إلى أن الحكومة ستكون مدعومة بمضامين ميثاق النموذج التنموي، الذي سيساهم في توحيد الرؤيا، مؤكداً في النقطة الرابعة، أن هذه الاحزاب متقاربة في عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، وليس هناك هيمنة كبرى لحزب على الآخر، ما سيمكن من الحصول على أغلبية جد مريحة، تؤهلها نحو لتشكيل حكومة نجاعة وكفاءة بأقل عدد من الوزاراء والحقائب وبتنسيق ونجاعة أفضل.

ويشار أن رشيد الطالبي العالمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد صرح صبيحة اليوم بمقر الحزب، أنه فخور بتكليف الملك لرئيس الحزب عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة، مؤكداً أن المشاورات السياسية مع الأحزاب ستنطلق الأسبوع المقبل، مؤكداً أن المحدد الأبرز لمشاركة الأحزاب السياسية بالأغلبية الحكومية، هو برامجها الإنتخابية التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية.

واسترسل الطالبي العلمي، مؤكدا أن جميع ما وعد به حزب التجمع الوطني للأحرار المغاربة، وما جاء في برنامجه الانتخابي سيتم تنفيذه حرفياً، على حد تعبيره.

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