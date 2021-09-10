هذا هو تاريخ الترشح لرئاسة المجالس الجهوية والجماعية والإقليمية

ع اللطيف بركة - هبة بريس

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت برقية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات بخصوص الاجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والجماعات الترابية.

و حسب اعلان وزارة الداخلة،فإنه تم تحديد يوم غذ السبت 11 شتنبر الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 15 شتنبر 2021، كموعد لإيداع الترشيحات لرئاسة مجالس الجهات،وفق ما ينص عليه القانون. مع الإشارة إلى أن فترة دعوة أعضاء المجالس المذكورة وانعقاد جلسه انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه تمتد من 16 إلى 25 شتنبر 2021، وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .

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